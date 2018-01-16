"Рома" нацелилась на защитника "Хоффенхайма"

Защитник "Хоффенхайма" Павел Кадержабек стал трансферной целью "Ромы", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" хотят подписать 25-летнего фулбека в январе. В римском клубе видят в чешском футболисте замену для Рика Карсдорпа, который практически не покидает лазарет.

В этом сезоне Кадержабек сыграл за "Хоффенхайм" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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