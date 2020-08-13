"Рома" нацелилась на защитника киевского "Динамо"

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"Рома" нацелилась на защитника киевского "Динамо"

Римская "Рома" проявляет интерес к польскому защитнику киевского "Динамо" Томашу Кендзере, сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педула на своей странице в Twitter.

По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении игрока настаивает главный тренер "волков" Паулу Фонсека, который ранее работал в Украине с донецким "Шахтером".

В минувшем сезоне 26-летний Кендзера провел за "Динамо" 39 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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