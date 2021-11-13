"Рома" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"
Фото твиттер Диогу Далота
Фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот может в скором времени вернуться в Серию А.
По информации журналиста Николо Скиры, подписать 22-летнего футболиста в январе хочет "Рома".
"Волки" планируют арендовать португальца до конца текущего сезона с опцией или обязательством выкупа.
После возвращения из аренды в "Милане" прошедшим летом Далот провёл за "МЮ" всего 6 матчей, результативными действиями не отличался.
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью хорошо знаком с игроком по совместной работе в английском клубе.
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