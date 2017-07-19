"Рома" нацелилась на защитника "Валенсии"

Защитник "Валенсии" Хосе Гайя может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, в услугах 22-летнего испанца заинтересована "Рома". Сумма возможного трансфера оценивается в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гайя сыграл за "Валенсию" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

Ранее стало известно об интересе "Ромы" к трём другим левым защитникам - Антонио Барреке из "Торино", Александру Коларову из "Манчестер Сити" и Джереми Толяну из "Хоффенхайма". | http://soccernews.ru