"Рома" нацелилась на звезду Бундеслиги

"Рома" нацелилась на вингера "Байера" Леона Бэйли, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, римский клуб переключил внимание на одного из самых ярких игроков Бундеслиги после сорвавшегося трансфера бразильца Малкома.

Отметим, что стоимость 20-летнего ямайца оценивается в 45 миллионов евро.

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