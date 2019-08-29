"Рома" нацелились на защитника сборной Украины

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"Рома" нацелились на защитника сборной Украины

"Рома" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Никите Бурде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно после того, как сорвался трансфер защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

24-летний Бурда является воспитанником "Динамо". За первую команду он провел 88 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Украины сыграл семь матчей.

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