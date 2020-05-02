"Рома" намерена арендовать Алексиса Санчеса

Нападающий миланского "Интера" Алексис Санчес может продолжить карьеру в другой итальянской команде.

По информации Goal.com, в услугах звёздного чилийца заинтересована "Рома", которая хочет арендовать его на следующий сезон.

Напомним, что права на 31-летнего футболиста принадлежат "Манчестер Юнайтед", а "нерадзурри" его позаимствовали прошлым летом.

В составе "Интера" Санчес забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 15 матчах.

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