"Рома" намерена избавиться от Пасторе
"Рома" хочет расстаться с аргентинским полузащитником Хавьером Пасторе, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют китайские клубы, а также аргентинский "Ривер Плейт".
29-летний Пасторе перешел в "Рому" из ПСЖ прошлым летом за 25 миллионов евро. В этом сезоне он провел за римский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|31
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|3
|Интер Милан
|31
|57
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|Милан
|31
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|5
|Аталанта
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|Лацио
|30
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|31
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|9
|Сампдория
|31
|45
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|Фиорентина
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|36
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|Дженоа
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