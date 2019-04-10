"Рома" намерена избавиться от Пасторе

"Рома" хочет расстаться с аргентинским полузащитником Хавьером Пасторе, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют китайские клубы, а также аргентинский "Ривер Плейт".

29-летний Пасторе перешел в "Рому" из ПСЖ прошлым летом за 25 миллионов евро. В этом сезоне он провел за римский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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