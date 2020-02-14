"Рома" намерена избавиться от Пасторе
Хавбек "Ромы" Хавьер Пасторе покинет клуб летом.
Как сообщает Football Italia, римский клуб намерен разорвать контракт с 30-летним аргентинцем. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.
Пасторе выступает за "Рому" с 2018 года. В этом сезоне он провел 13 матчей и отметился одной голевой передачей.
Отметим, что в январе Пасторе мог оказаться в китайском клубе, но переход сорвался из-за вспышки коронавируса.
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