"Рома" намерена избавиться от Пасторе

Хавбек "Ромы" Хавьер Пасторе покинет клуб летом.

Как сообщает Football Italia, римский клуб намерен разорвать контракт с 30-летним аргентинцем. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Пасторе выступает за "Рому" с 2018 года. В этом сезоне он провел 13 матчей и отметился одной голевой передачей.

Отметим, что в январе Пасторе мог оказаться в китайском клубе, но переход сорвался из-за вспышки коронавируса.

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