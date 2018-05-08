"Рома" намерена избавиться от Сильвы

"Рома" намерена избавиться от защитника Хонатана Сильвы, сообщает Calciomercato.

Аргентинский фулбек выступает за "волков" на правах аренды, а его трансфер принадлежит лиссабонскому "Спортингу".

"Рома" имеет право выкупить Сильву летом за 8 миллионов евро, однако, учитывая травматичность футболиста, римский клуб решил отказаться от этого.

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