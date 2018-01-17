"Рома" намерена купить хавбека "Бетиса"

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"Рома" намерена купить хавбека "Бетиса"

Полузащитник "Бетиса" Фабиан Руис стал трансферной целью "Ромы", сообщает Marca.

По сведениям издания, римский клуб готов заплатить за 21-летнего испанца полную сумму отступных в размере 15 миллионов евро.

"Бетис", в свою очередь, не хочет расставаться с Фабианом и планирует продлить с ним контракт.

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