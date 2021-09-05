"Рома" намерена подписать Азмуна
Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен
«Рома» продолжает интересоваться иранским форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, римляне намерены подписать нападающего на правах свободного летом 2022 года, а сам Азмун ожидает предложения от римского клуба.
Отмечается, что у "Ромы" будет необходимость в усилении атакующей линии из-за того, что Борха Майораль, с высокой долей вероятности, вернется в мадридский "Реал", когда срок арендного соглашения между клубами подойдет к концу.
Главному тренеру римлян Жозе Моуринью иранский игрок очень нравится.
Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года.
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