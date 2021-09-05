"Рома" намерена подписать Азмуна

Теги ромажозе моуриньюзенит санкт-петербургсердар азмун

"Рома" намерена подписать АзмунаФото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

«Рома» продолжает интересоваться иранским форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римляне намерены подписать нападающего на правах свободного летом 2022 года, а сам Азмун ожидает предложения от римского клуба.

Отмечается, что у "Ромы" будет необходимость в усилении атакующей линии из-за того, что Борха Майораль, с высокой долей вероятности, вернется в мадридский "Реал", когда срок арендного соглашения между клубами подойдет к концу.

Главному тренеру римлян Жозе Моуринью иранский игрок очень нравится.

Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года.

Также не пропустите: Смородская похвалила сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хабиб сравнил Роналду с Месси

Хабиб сравнил Роналду с Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов