"Рома" намерена подписать Азмуна

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

«Рома» продолжает интересоваться иранским форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римляне намерены подписать нападающего на правах свободного летом 2022 года, а сам Азмун ожидает предложения от римского клуба.

Отмечается, что у "Ромы" будет необходимость в усилении атакующей линии из-за того, что Борха Майораль, с высокой долей вероятности, вернется в мадридский "Реал", когда срок арендного соглашения между клубами подойдет к концу.

Главному тренеру римлян Жозе Моуринью иранский игрок очень нравится.

Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года.

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