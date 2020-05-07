"Рома" намерена приобрести двух защитников "Барселоны"

Теги барселонаромажан-клер тодибохуниор фирпо

"Рома" намерена приобрести двух защитников "Барселоны"

"Рома" намерена приобрести двух защитников "Барселоны": Хуниора Фирпо и Жан-Клера Тодибо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, агенты римлян уже обращались к каталонцам по поводу трансферов футболистов. Клуб готов расстаться с игроками за 50 миллионов евро. "Барселона" оценивает каждого из защитников в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что сине-гранатовые готовы включить футболистов в сделку по нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Фирпо в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассиста в 17 матчах. Тодибо в нынешнем розыгрыше не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Все игроки и персонал "Барселоны" прошли тестирование на коронавирус| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС

Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов