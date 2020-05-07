"Рома" намерена приобрести двух защитников "Барселоны": Хуниора Фирпо и Жан-Клера Тодибо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, агенты римлян уже обращались к каталонцам по поводу трансферов футболистов. Клуб готов расстаться с игроками за 50 миллионов евро. "Барселона" оценивает каждого из защитников в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что сине-гранатовые готовы включить футболистов в сделку по нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Фирпо в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассиста в 17 матчах. Тодибо в нынешнем розыгрыше не отметился результативными действиями.

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