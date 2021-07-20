"Рома" намерена приобрести Джаку

Фото: инстаграм Джаки/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, хавбек "Арсенала" Гранит Джака может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации источника, "Рома" готовит новое предложение по швейцарскому полузащитнику. Условия контракта с футболистом уже согласованы, в клубе уверены, что Джака этим летом станет игроком римского клуба.

Футболист знает, что главный тренер римлян Жозе Моуринью рассчитывает на него и поэтому он хочет перейти в итальянский клуб.

В прошедшем сезоне Джака сыграл 31 матч за "Арсенал" в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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