"Рома" намерена продлить Маноласа



"Рома" ведет переговоры о продлении контракта с греческим защитником Костасом Маноласом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, стороны не могут договориться о некоторым деталях соглашения. Футболист хочет, чтобы в контракте была фиксированная опция выкупа, а клуб против этого.

Ранее сообщалось, что 26-летним Маноласом интересуются английские топ-клубы. Его контракт истекает летом 2019 года.

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