"Рома" намерена усилить атаку игроком "Реала"

"Рома" всерьёз нацелилась на форварда мадридского "Реала" Мариано Диаса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "волки" рассчитывают арендовать доминиканского нападающего с правом последующего выкупа.

В игроке "сливочных" римляне видят замену для Эдина Джеко, который хочет уйти в "Интер".

В прошлом сезоне Мариано забил 4 гола в 19 матчах за "Реал". Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" нацелилась на игрока "Ливерпуля". | http://soccernews.ru