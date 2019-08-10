"Рома" намерена усилить атаку игроком "Реала"

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"Рома" намерена усилить атаку игроком "Реала"

"Рома" всерьёз нацелилась на форварда мадридского "Реала" Мариано Диаса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "волки" рассчитывают арендовать доминиканского нападающего с правом последующего выкупа.

В игроке "сливочных" римляне видят замену для Эдина Джеко, который хочет уйти в "Интер".

В прошлом сезоне Мариано забил 4 гола в 19 матчах за "Реал". Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" нацелилась на игрока "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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