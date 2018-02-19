"Рома" намерена установить новую трансферную цену на Алиссона

Итальянская "Рома" намерена установить новую трансферную цену на своего голкипера Алиссона, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, в течение ближайших нескольких недель "волки" рассчитывают продлить контракт с 25-летним бразильцем. По новому соглашению, сумма отступных за бразильца должна будет вырасти до 80-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 25 мячей в 31 матче за "Рому".

Напомним, "Рома" уже определилась с кандидатом на замену Алиссону. | soccernews.ru