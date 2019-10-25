"Рома" намерена выкупить права на Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"

"Рома" хочет выкупить права на защитника Криса Смоллинга у "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Il Tempo.

По данным источника, спортивный директор римского клуба Джанлука Петрачи планирует в ближайшие дни встретится с представителями "красных дьяволов, чтобы начать переговоры.

Этим летом "Рома" арендовала 29-летнего игрока и "МЮ" за 3 миллиона евро. Его контракт с римским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. В этом розыгрыше он участвовал в 5 матчах Серии А.

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