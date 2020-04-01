"Рома" намерена заполучить Педро

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"Рома" намерена заполучить Педро

Нападающий "Челси" Педро попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Calciomercato, римский клуб намерен заполучить испанца в ближайшее трансферное окно. Ранее интерес к игроку также проявлял "Лацио".

Отметим, что летом этого года у Педро истекает срок контракта с "Челси".

Педро выступает за "Челси" с 2015 года. В этом сезоне на его счету два гола и три ассиста в 18 матчах.

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