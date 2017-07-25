"Рома" нашла альтернативу Махрезу

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"Рома" нашла альтернативу Махрезу

"Рома" может отказаться от покупки полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, за которого "лисы" требуют 40 миллионов евро.

Как сообщает Football Italia, римский клуб уже нашёл альтернативу алжирцу в лице хавбека "Манчестер Сити" Самира Насри.

Отмечается, что спортивный директор "волков" Рамон Мончи, который привёл француза в "Севилью" в прошлом сезоне, может посодействовать его переходу в "Рому".

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