"Рома" нашла альтернативу Малкому

Форвард "Лилля" Николя Пепе попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Football Italia, римляне переключились на игрока после того, как "Барселона" перехватила у них Малкома.

В прошлом сезоне на счету 23-летнего Пепе 14 голов и 4 ассиста в 38 матчах.

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