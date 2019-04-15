"Рома" нашла нового голкипера

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"Рома" нашла нового голкипера

"Рома" занимается поиском замены для вратаря Робина Ольсена.

По сведениям Gazeta Sporturilor, тренер "волков" Клаудио Раньери рекомендует клубу подписать 33-летнего голкипера "Нанта" Чиприана Тэтэрушану, трансфер которого обойдется римлянам в 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне Тэтэрушану провел 30 игр, из них в 8 он сохранил ворота "сухими".

29-летний Ольсен провел 35 матчей и пропустил 58 голов.

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