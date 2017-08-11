"Рома" нашла три альтернативы Махрезу

"Рома" постепенно теряет интерес к атакующему полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, "волки" рассматривают ещё три варианта усиления атакующей линии команды.

В шорт-лист римского клуба вошли Квинси Промес из "Спартака", Мунир Эль-Хаддади из "Барселоны" и Доменико Берарди из "Сассуоло".

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