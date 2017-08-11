"Рома" нашла три альтернативы Махрезу

Теги ромарияд махрезквинси промесмунир эль-хаддадидоменико берарди

"Рома" нашла три альтернативы Махрезу

"Рома" постепенно теряет интерес к атакующему полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, "волки" рассматривают ещё три варианта усиления атакующей линии команды.

В шорт-лист римского клуба вошли Квинси Промес из "Спартака", Мунир Эль-Хаддади из "Барселоны" и Доменико Берарди из "Сассуоло".

Не пропустите: "Рома" проиграла "Севилье" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов