"Рома" нашла замену Алиссону

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"Рома" нашла замену АлиссонуВратарь "Копенгагена" и сборной Швеции Робин Ольсен может перейти в "Рому", утверждает La Gazzetta dello Sport.

28-летний голкипер уже согласился на трансфер. Теперь сторонам нужно уладить его детали.

В "Рома" Ольсена рассматривают в качестве сменщика Алиссона, который перешел в "Ливерпуль".

В прошлом сезоне Ольсен провел на клубном уровне 36 матчей, пропустив 42 мяча.

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