"Рома" нашла замену Джеко

Нападающий "Фиорентины" Хума Эль-Бабакар стал трансферной целью "Ромы", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" видят в 24-летнем сенегальце замену для Эдина Джеко, который в ближайшее время может перейти в "Челси".

Римский клуб рассчитывает арендовать Эль-Бабакара до конца сезона с правом последующего выкупа. Впрочем, "Фиорентина" не хочет расставаться со своим ведущим футболистом. | http://soccernews.ru