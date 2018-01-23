"Рома" нашла замену Джеко

Теги ромафиорентинаэдин джекохума эль-бабакар

"Рома" нашла замену Джеко

Нападающий "Фиорентины" Хума Эль-Бабакар стал трансферной целью "Ромы", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" видят в 24-летнем сенегальце замену для Эдина Джеко, который в ближайшее время может перейти в "Челси".

Римский клуб рассчитывает арендовать Эль-Бабакара до конца сезона с правом последующего выкупа. Впрочем, "Фиорентина" не хочет расставаться со своим ведущим футболистом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов