"Рома" нашла замену Джеко в "Челси"

Теги ромачелсиоливье жируэдин джеко

"Рома" нашла замену Джеко в "Челси"

"Рома" занимается поиском нового нападающего на замену Эдину Джеко.

По сведениям Corriere dello Sport, римский клуб рассматривает кандидатуру форварда "Челси" Оливье Жиру. Отмечается, что будущее 34-летнего француза зависит от решения нового тренера Томаса Тухеля.

В этом сезоне Жиру провел 19 игр, в которых отметился девятью голами.

Ранее сообщалось, что Джеко может покинуть "Рому" из-за конфликта с тренером Пауло Фонсекой.

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