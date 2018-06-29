"Рома" нашла замену Флоренци в "Барселоне"

1 Теги ромабарселонаартуро видаль

"Рома" нашла замену Флоренци в "Барселоне"

"Рома" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Алейшу Видалю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Римляне рассматривают его кандидатуру в качестве замены Алессандро Флоренци, который может перейти в "Интер".

В минувшем сезоне 28-летний Видаль провел за "Барселону" 25 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" интересуется еще одним игроком "Ромы".  | http://soccernews.ru

Комментарии
MILANISTA

подскажите как тут искать пользователей? а то хотел поискать тех кто раньше тут постоянно зависал) Асылхана например))

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