"Рома" нашла замену Мончи

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи близок к уходу из клуба.

Как сообщает Calciomercato, заменить испанца может Массимилиано Мирабелли, последним местом работы которого был "Милан".

Отмечается, что Мончи, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ, где в его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

После 22 туров "Рома" занимает четвертое место в Серии А. В 1/8 финала Лиги Чемпионов "волков" ожидает противостояние с "Порту".

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