"Рома" нашла замену Мончи
Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи близок к уходу из клуба.
Как сообщает Calciomercato, заменить испанца может Массимилиано Мирабелли, последним местом работы которого был "Милан".
Отмечается, что Мончи, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ, где в его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
После 22 туров "Рома" занимает четвертое место в Серии А. В 1/8 финала Лиги Чемпионов "волков" ожидает противостояние с "Порту".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Рома
|23
|38
|5
|Лацио
|23
|38
|6
|Милан
|22
|36
|7
|Аталанта
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|23
|32
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|23
|9