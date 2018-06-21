"Рома" нашла замену Наингголану в Бундеслиге

"Рома" проявляет интерес к шведскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Эмилю Форсбергу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе римлян он может заменить Раджу Наингголана, который, скорее всего, перейдет в "Интер". Форсберг может обойтись "Роме" в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Форсберг провел за "РБ Лейпциг" 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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