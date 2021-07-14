"Рома" нашла замену травмированному Спинаццоле в "Манчестер Юнайтед"

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"Рома" нашла замену травмированному Спинаццоле в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Теллеса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью намерен подписать замену Леонардо Спинаццоле, который получил тяжелую травму (разрыв ахилла) на Евро-2020.

По информации источника, приоритетным вариантом на позицию левого латераля является Алекс Теллес из "Манчестер Юнайтед".

Романо пишет, что "Рома" взять бразильского футболиста в аренду, однако "красных дьяволов" предложенный римлянами вариант не заинтересовал. В ближайшие дни "Рома" вновь сделает предложение.

В прошедшем сезоне Алекс Теллес сыграл в 27 матчах за "Юнайтед", в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

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