"Рома" назвала цену на Абрахама

Фото твиттер Тэмми Абрахама

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам интересен топ-клубам АПЛ, в связи с чем "волки" огласили стоимость своего игрока.

По информации Daily Mail, римляне оценили форварда в 120 миллионов евро, хотя купили его прошлым летом в три раза дешевле.

В число претендентов на 24-летнего англичанина входят "Челси" (имеет право обратного выкупа за 80 млн евро), "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Абрахам сыграл за "Рому" 40 матчей, забил 23 гола и сделал 4 ассиста.

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