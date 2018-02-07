"Рома" назвала цену на Алиссона, которым интересуются "Реал", ПСЖ и "Ливерпуль"

Итальянская "Рома" назвала цену на своего голкипера Алиссона, которым интересуются мадридский "Реал", французский ПСЖ и английский "Ливерпуль".

Так, по сведениям Daily Mirror, расстаться с 25-летним вратарем "волки" будут готовы, если получат по нему предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 23 мяча в 29 играх за "Рому".

Напомним, Негрисоло назвал Алиссона Месси среди вратарей. | soccernews.ru