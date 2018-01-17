"Рома" назвала цену на своего защитника, которым интересуется "Челси"

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"Рома" назвала цену на своего защитника, которым интересуется "Челси"Итальянская "Рома" оценила своего защитника Эмерсона Пальмери, которым интересуется лондонский "Челси".

Так, по сведениям Marca, "волки" будут готовы расстаться с 23-летним беком, если по нему поступит предложение в размере не менее 20-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эмерсон принял участие только в двух играх за "Рому" по причине своего восстановления после разрыва передней крестообразной связки.

Напомним, "Рома" намерена купит хавбека "Бетиса". | soccernews.ru

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