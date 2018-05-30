"Рома" назвала "Ливерпулю" стоимость Алиссона

"Рома" назвала "Ливерпулю" стоимость своего вратаря Алиссона, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, римский клуб готов отпустить 25-летнего бразильца за сумму в районе 90 миллионов евро.

Однако приоритетом для "волков" остаётся продление контракта с Алиссоном. Напомним, что действующее соглашение между голкипером и "Ромой" рассчитано до 2021 года.

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