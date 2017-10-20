"Рома" назвала приблизительные сроки строительства нового стадиона

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"Рома" назвала приблизительные сроки строительства нового стадиона

Генеральный директор "Ромы" Мауро Балдиссони поделился информацией о строительстве нового стадиона.

"Мы ждем ответа от местных властей. Если в течение месяца они дадут добро, то мы должны начать строительство в первом квартале следующего года. На всё нам потребуется 26-28 месяцев, так что мы сможем открыть арену к концу сезона-2020/21. Однако если власти затянут с решением хотя бы на две недели, мы потеряем год" - приводит слова Балдиссони Football Italia.

Напомним, что сейчас "Рома" играет домашние поединки на стадионе "Олимпико", также на этой арене выступает "Лацио".

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