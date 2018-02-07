"Рома" назвала ПСЖ цену на Шика

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"Рома" назвала ПСЖ цену на ШикаИтальянская "Рома" назвала французскому ПСЖ цену на своего форварда Патрика Шика, информирует ParisUnited.net.

Так, по сведениям источника, в зимнее трансферное окно парижане интересовались у "волков" возможностью приобретения их 22-летнего нападающего. Однако в итоге французского гранда отпугнула цена на чеха, установленная его клубом, которая составила 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шик забил 1 гол в 11 играх за "Рому".

Напомним, защитник ПСЖ хочет перебраться в "Барселону". | soccernews.ru

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