"Рома" назвала ПСЖ цену на Шика
Итальянская "Рома" назвала французскому ПСЖ цену на своего форварда Патрика Шика, информирует ParisUnited.net.
Так, по сведениям источника, в зимнее трансферное окно парижане интересовались у "волков" возможностью приобретения их 22-летнего нападающего. Однако в итоге французского гранда отпугнула цена на чеха, установленная его клубом, которая составила 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Шик забил 1 гол в 11 играх за "Рому".
Напомним, защитник ПСЖ хочет перебраться в "Барселону". | soccernews.ru
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