"Рома" назвала "Реалу" стоимость Спинаццолы

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"Рома" назвала "Реалу" стоимость СпинаццолыФото: инстаграм Спинаццолы

Защитник "Ромы" Леонардо Спинаццола может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает журналист Николо Скира, "волки" не заинтересованы в обмене игрока, а хотят продать его как минимум за 30 миллионов евро.

Отмечается, что официальных предложений от "Реала" пока не поступало. Клуб может активизироваться в случае ухода Марсело.

В минувшем сезоне Спинаццола провел 39 игр, забил два гола и отдал семь ассистов.

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