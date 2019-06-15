"Рома" назвала стоимость Дзаньоло

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"Рома" назвала стоимость Дзаньоло

"Рома" рассматривает вариант с продажей своего ведущего полузащитника Николы Дзаньоло, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, римский клуб согласится отпустить 19-летнего футболиста, если за него предложат не менее 70 миллионов евро.

Ранее СМИ писали об интересе к перспективному хавбеку со стороны "Ювентуса", "Тоттенхэма", "Реала" и "Баварии".

В минувшем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 36 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с "волками" рассчитан до июня 2023 года.

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