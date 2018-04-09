"Рома" назвала трансферную стоимость Алиссона

"Рома" назвала трансферную стоимость своего голкипера Алиссона, информирует AS.

Так, по сведениям издания, "волки" планируют сохранить в своих рядах 25-летнего вратаря на следующий сезон. Однако клуб вполне будет готов расстаться с бразильцем, если ближайшим летом потенциальный покупатель будет готов заплатить за него не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 38 мячей в 40 играх за "Рому".

Напомним, Алиссон входит в сферу интересов ПСЖ. | soccernews.ru