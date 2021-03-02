"Рома" не будет строить новый стадион

"Рома" отказалась от намерения построить новый стадион. На это решение повлияла анализ финансовой ситуации в клубе, который показал убытки в 74,8 миллиона евро за последние шесть месяцев 2020 года.

Напомним, в феврале 2021 года власти Рима одобрили планы строительства новой арены "Стадио делла Рома". Для реализации проекта планировалось привлечь частные финансовые средства в размере 1 миллиарда евро, однако планы пришлось отложить.

Новый владелец клуба Friedkin Group сообщил, что планы были сорваны из-за неподходящих "финансовых, экономических, юридических и фактических условий". Кроме того на решение повлиял коронавирус, радикально изменивший "международный экономический сценарий".