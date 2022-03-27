"Рома" не хочет продавать Абрахама
Фото: твиттер Тэмми Абрахама/Автор неизвестен
Римская "Рома" не собирается продавать нападающего Тэмми Абрахама, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, руководство итальянского клуба надеется сохранить игрока, хотя бывший клуб форварда "Челси" может выкупить его обратно за 67 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Абрахамом интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", но "Рома" оценила его в 120 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Абрахам провел за "Рому" 40 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17