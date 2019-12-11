"Рома" не хочет продавать Джеко

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"Рома" не хочет продавать Джеко

"Тоттенхэм" хочет купить форварда "Ромы" Эдина Джеко, однако римский клуб не планирует расставаться с 33-летним футболистом, информирует ESPN.

По информации источника, римляне этой зимой не готовы продать игрока. Контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до 2022 года.

Джеко выступает в "Роме" с 2015 года. В этом сезоне футболист участвовал в 19 матчах, отметившись 8 голами и 3 голевыми передачами.

В Серии А "Рома" занимает 5 место в турнирной таблице.

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