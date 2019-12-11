"Рома" не хочет продавать Джеко
"Тоттенхэм" хочет купить форварда "Ромы" Эдина Джеко, однако римский клуб не планирует расставаться с 33-летним футболистом, информирует ESPN.
По информации источника, римляне этой зимой не готовы продать игрока. Контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до 2022 года.
Джеко выступает в "Роме" с 2015 года. В этом сезоне футболист участвовал в 19 матчах, отметившись 8 голами и 3 голевыми передачами.
В Серии А "Рома" занимает 5 место в турнирной таблице.
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|10
|Милан
|15
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|Хеллас Верона
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|12
|Болонья
|15
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|Фиорентина
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|Сассуоло
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|Удинезе
|15
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