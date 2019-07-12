"Рома" не может договориться по трансферу одного из лидеров "Тоттенхэма"



"Рома" хочет купить бельгийского защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб просит скидку с требуемой цены за футболиста в размере 28 миллионов евро. Эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных, но данный пункт договора потеряет силу через две недели.

Нынешний контракт бельгийца с "Тоттенхэмом" истекает через года и стороны не договорились о продлении соглашения. Таким образом, летом 2020 года Алдервейрелд может перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 30-летний Алдервейрелд провел за "Тоттенхэм" 50 матчей во всех турнирах и получил пять желтых карточек.

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