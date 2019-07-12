"Рома" не может договориться по трансферу одного из лидеров "Тоттенхэма"

Теги роматоби алдервейрелдтоттенхэмтрансферы

"Рома" не может договориться по трансферу одного из лидеров "Тоттенхэма"
"Рома" хочет купить бельгийского защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб просит скидку с требуемой цены за футболиста в размере 28 миллионов евро. Эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных, но данный пункт договора потеряет силу через две недели.

Нынешний контракт бельгийца с "Тоттенхэмом" истекает через года и стороны не договорились о продлении соглашения. Таким образом, летом 2020 года Алдервейрелд может перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 30-летний Алдервейрелд провел за "Тоттенхэм" 50 матчей во всех турнирах и получил пять желтых карточек.

Не пропустите: Пау Лопес перешел в "Рому" за 23,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро

"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов