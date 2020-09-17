"Рома" не может договориться с "Шахтером" по трансферу талантливого хавбека

Римская "Рома" хочет купить израильского полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб ведет переговоры по трансферу игрока, но не готов платить за него требуемые 25 миллионов евро. "Волки" предлагают за израильтянина только 12 миллионов евро.

21-летний Соломон выступает за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за донецкий клуб 47 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Рома" усилится защитниками "Ювентуса" и "Вероны". | http://soccernews.ru