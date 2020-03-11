"Рома" не может отправиться в Испанию на матч Лиги Европы с "Севильей"

Футболисты "Ромы" не могут вылететь в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Севильей", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, из-за коронавируса воздушное сообщение между Италией и Испанией закрыто. Поэтому руководство римлян пытается договориться с правительством о предоставлении чартерного рейса.

Впрочем, времени для вылета остается немного, поэтому матч может быть отменен.

Поединок "Севилья" - "Рома" запланирован на четверг, 12 марта. Начало встречи в 20:55 мск.

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