"Рома" не намерена продавать Алиссона и Ундера

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"Рома" не намерена продавать Алиссона и Ундера

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта дал понять, что клуб не хочет продавать вратаря Алиссона и вингера Дженгиза Ундера.

"Мы не хотим продавать футболистов. У этих парней долгосрочные контракты. У нас нет никакого желания отпускать их" - цитирует Палотту Goal.com.

Стоит отметить, что 25-летний Алиссон связан с "Ромой" контрактом до 2021 года, а соглашение 20-летнего Ундера рассчитано до 2022 года.

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