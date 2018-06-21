"Рома" не намерена снижать цену на Алиссона

Теги ромаалиссонливерпульреал мадрид

"Рома" не намерена снижать цену на Алиссона"Рома" не намерена снижать цену на своего голкипера Алиссона, в подписании которого заинтересованы мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Так, по сведениям Liverpool Echo, "волки" продолжают требовать за 25-летнего вратаря те же 80 миллионов евро. При этом они не намерены идти на уступки клубам, которые торгуют бразильца.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, "Рома" определилась с альтернативой Алиссону. | soccernews.ru

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