"Рома" не намерена снижать цену на Алиссона

"Рома" не намерена снижать цену на своего голкипера Алиссона, в подписании которого заинтересованы мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Так, по сведениям Liverpool Echo, "волки" продолжают требовать за 25-летнего вратаря те же 80 миллионов евро. При этом они не намерены идти на уступки клубам, которые торгуют бразильца.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, "Рома" определилась с альтернативой Алиссону. | soccernews.ru