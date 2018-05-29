"Рома" не получала предложений по Алиссону

Спортивный директор "Ромы" Мончи заявил, что ни один из европейских клубов не выходил с римлянами на контакт по поводу трансфера голкипера Алиссона.

"Чтобы игрок ушел, нужны три составляющих: предложение, согласие клуба и согласие игрока. На данный момент ничего подобного нет", – сказал Мончи.

В клубе заявили, что готовы продать Алиссона не менее чем за 100 миллионов евро.

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