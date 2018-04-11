"Рома" не пропустила ни одного гола в домашних матчах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов

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"Рома" не пропустила ни одного гола в домашних матчах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Рома" на своём поле разгромила "Барселону" со счётом 3:0.

Таким образом, "волки" не пропустили ни одного гола в домашних играх текущего розыгрыша ЛЧ. Ранее римляне сыграли вничью с "Атлетико" (0:0), а также победили "Челси" (3:0), "Карабах" (1:0) и "Шахтёр" (1:0).

Не пропустите: "Рома" впервые с 1984 года вышла в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 31 59
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 31 45
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 31 33
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15 Кьево 31 29
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17 СПАЛ 31 27
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