"Рома" не утратила интерес к Джаке

Фото твиттер "Арсенала"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака может продолжить карьеру в "Роме", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "волки" готовы подписать швейцарского хавбека ближайшим летом.

В трансфере 29-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер римской команды Жозе Моуринью.

В прошлом году "Рома" предлагала "Арсеналу" 15 миллионов евро за Джаку, но получила отказ.

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